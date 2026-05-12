Une place pour tous sur la RN20 ?

[Dossier] Le bilan de la concertation sur le projet d’aménagement de la RN20 entre Linas et Ballainvilliers, laissant la place aux piétons, aux vélos, aux bus et aux voitures, a été publié. Un programme qui pourrait se concrétiser dès 2029 si les financements sont au rendez-vous.

A lire dans ce dossier :

Ce que prévoit le réaménagement de la RN20

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Un dossier préparé par Aurélie Corvisy et Teddy Vaury

A lire aussi dans le N°4234 du jeudi 7 mai 2026

Ce que prévoit le réaménagement de la RN 20

Entre Linas et Ballainvilliers, la RN 20 doit changer de visage. Le projet, présenté à l’occasion d’une concertation citoyenne l’été dernier, prévoit de maintenir deux voies de circulation dans chaque sens avec la création de voies dédiées aux bus et au covoiturage, des pistes cyclables, des trottoirs accessibles et davantage de végétation.

Chaque jour, ceux qui circulent sur la RN 20 rencontrent les mêmes crispations : bouchons, bruit, pollution, poids lourds et difficultés à se déplacer autrement qu’en voiture. Plus de 50 000 véhicules empruntent cet axe.

Pour répondre à ces difficultés, le département de l’Essonne porte un projet partenarial d’aménagement (PPA). Il s’agit d’une feuille de route commune pour l’ensemble des partenaires. Ici, cela concerne l’Etat, la région Ile-de-France, l’établissement foncier d’Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, Paris-Saclay, Cœur d’Essonne Agglomération, Entre Juine et Renarde, l’Etampes Sud Essonne et les 26 communes traversées ou longées par la RN 20.