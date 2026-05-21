Les hélices à plein régime, ce week-end en Essonne

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues en ce week-end de Pentecôte à l’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais pour la 53e édition du meeting aérien Le Temps des Hélices. Le public pourra admirer plusieurs centaines d’appareils, au sol et dans les airs, et se rappeler que voler est l’un des plus anciens rêves de l’humanité.

Un dossier de Teddy Vaury, à lire aussi dans le journal du 21 mai 2026

A lire dans ce dossier :

Un week-end pour rêver devant des appareils qui ont marqué l’histoire

La 53e édition du meeting aérien Le Temps des Hélices aura lieu ce week-end à l’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais. Le public pourra découvrir une centaine d’avions en vol le samedi et le dimanche.

Cette édition du fameux meeting est également l’occasion de célébrer un anniversaire, et non des moindres. Cette année est en effet le 80e anniversaire de l’acquisition par Jean-Baptiste Salis du terrain sur le plateau de l’Ardenay où se trouve l’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais. Il avait alors un rêve, y développer une école pour le compte de l’armée de l’Air en formant des mécaniciens, mais le déclenchement de la Seconde guerre mondiale va mettre fin à ce projet. A ce rêve d’autres vont suivre, et cela tombe bien, car l’un des thèmes de cette édition sera “Voler reste un rêve”.

Découvrez la réplique du Caudron Rafale C460 d’Hélène Bouchet