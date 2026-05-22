Festival De Jour De Nuit ou des étoiles dans les yeux

Du vendredi 22 au dimanche 31 mai, une dizaine de communes de l’Essonne accueillent 18 spectacles dans le cadre du festival De Jour De Nuit, événement dédié au théâtre de rue. Cette année, le cirque et la danse sont à l’honneur et les représentations sont toujours gratuites pour le public.

Déambulations, acrobaties aériennes, théâtre immersif ou spectacles jeune public : pendant sept jours, de nombreuses places publiques se transforment en scènes éphémères.

Cette année, le festival célèbre ses 15 ans. L’année 2026, ce sont aussi les dix ans de Cœur d’Essonne Agglomération, un des principaux partenaires de l’événement culturel itinérant. En effet, dix communes de l’intercommunalité sur les 13 escales partenaires entre le 22 et le 31 mai, accueillent un, voire plusieurs spectacles.

Le coup d’envoi sera donné à Cheptainville avec un temps convivial à partir de 18h, suivi de deux représentations entre la place des moissons et la rue du village. Il y aura la déambulation clownesque « Golem » de la Compagnie N°8 le vendredi 22 mai à 18h, puis le duo de danse contemporaine « Tsef Zon(e) » de C’Hoari à 20h. Le même soir, les acrobates de la Féroce seront à 22h à la Vallée de l’Orge à Saint-Michel-sur-Orge avec leur spectacle « Failles ».

Le samedi 23 mai, à 16h, c’est au tour d’Avrainville d’accueillir un spectacle. Il s’agit du cirque chorégraphique « Amours » (dès 8 ans) de la Muchmuche Compagnie, une pièce mêlant cirque et chorégraphie inspiré des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. Il faudra patienter jusqu’à 22h pour assister au prochain spectacle de la programmation au domaine départemental de Chamarande, « Tancarville », création de la compagnie Le G. Bistaki. Pour la première fois, la Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos s’associe au festival De Jour // De Nuit et propose deux dates à Bruyères-le-Châtel pour découvrir « Tombouctou, un père et son fils » le 23 mai à 18h et le 24 mai à 16h. La compagnie d’Un Ours, créée par le circassien Olivier Debelhoir, présente deux funambules sur un fil tendu à 12 mètres du sol. Ce sont les deux seules dates du festival avec une jauge limitée (résa. au 06.33.33.46.23. ou par mail contact@lalisiere.art).

Pour cette nouvelle édition, la commune de résidence de la Lisière reçoit quatre temps-forts au parc du château, les deux représentations de « Tombouctou », mais aussi le spectacle « Hôtel des Hortensias » (dès 2 ans) du Théâtre des Monstres le dimanche 31 mai à 16h et le spectacle de clôture le même soir à 18h30 « N Degrés de liberté » du Collectif In Itinere. La programmation fera également étape à Saint-Germain-lès-Arpajon le dimanche 24 mai à 22h avec une adaptation du roman « Qui a tué mon père » (dès 10 ans) d’Edouard Louis par Kumulus, une pièce à voir à l’école Frédéric-Joliot-Curie à Saint-Germain-lès-Arpajon. Le lundi 25 mai, à 16h, le Créateur de toute chose, personnage créé par la compagnie La Populaire, embarque le public dans une déambulation à la fois drôle et radicale depuis le parvis de la mairie de Marolles-en-Hurepoix. Les enfants sont les bienvenus dès 7 ans. Plus tard dans la journée, à 18h30 la salle René-Cassin de Lardy accueille sur son parking la troupe d’acrobates masqués Gérard Gérard et son théâtre de rue « Carne ».

Le week-end suivant, le vendredi 29 mai, à 20h30, direction la rue Jean-Jaurès de Villers-sur-Orge pour assister à « Fièvre », un spectacle de danse de la compagnie de Clémentine Bart avec six artistes qui vont interpréter la fièvre dansante, une histoire vraie d’épidémie qui s’est déroulée à Strasbourg en 1518. Le samedi 30 mai, à 16h30, le public présent au parc de la Coulée verte à Fleury-Mérogis va découvrir « Bakana » de la compagnie Das Arnak, un spectacle tiré par les cheveux puisqu’il y aura une artiste capillotractée. Le village d’Authon-la-Plaine participe pour la première fois à la programmation avec « Garde boue ! » du Théâtre Group’ le 30 mai à 17h. Avant 21h, il faudra se rendre sur la place du marché d’Arpajon pour assister voire participer au spectacle « Le Grand 49,9 » du Piston Errant avec un simulateur de conduite. Le dernier jour du festival, avant d’aller à Bruyères-le-Châtel, direction La Norville, pour le spectacle « Georgette K7 » (dès 7 ans) au parc de la mairie à 16h. Alors, prêt à suivre ?