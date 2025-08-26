MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésJuine et Renarde
Teddy Vaury

En Essonne, elle offre son jardin à son village pour devenir un parc public

Mauricette Breton a dévoilé la plaque du jardin public.

Janville-sur-Juine dispose désormais d’un nouveau jardin public verdoyant, grâce au don de Mauricette, l’une de ses habitantes. C’est un acte généreux souligné lors de l’inauguration.

Mauricette Breton a été chaleureusement remerciée lors de l’inauguration du Jardin public de la Grande Fontaine le samedi 28 juin dernier. « Un nouvel écrin de verdure d’environ 900 m2 », a rappelé Séverine Galibert, maire, lors de l’événement.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !
Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Teddy Vaury
Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés