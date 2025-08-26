En Essonne, elle offre son jardin à son village pour devenir un parc public

Janville-sur-Juine dispose désormais d’un nouveau jardin public verdoyant, grâce au don de Mauricette, l’une de ses habitantes. C’est un acte généreux souligné lors de l’inauguration.

Mauricette Breton a été chaleureusement remerciée lors de l’inauguration du Jardin public de la Grande Fontaine le samedi 28 juin dernier. « Un nouvel écrin de verdure d’environ 900 m2 », a rappelé Séverine Galibert, maire, lors de l’événement.

