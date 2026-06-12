La Ferme de l’Envol ouvre ses portes pour sa Fête Champêtre

Pour sa 5e édition, la Fête Champêtre organisée par Cœur d’Essonne agglomération revient les samedi 13 et dimanche 14 juin à la Ferme de l’Envol, sur La Base 217

Une journée pour réunir familles et habitants autour de la nature, des savoir-faire locaux, de la biodiversité et des initiatives citoyennes. Lancée il y a cinq ans par la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, la Fête Champêtre s’est imposée comme un rendez-vous attendu du calendrier intercommunal. L’édition 2026 se tient sur le site de La Base 217, à cheval sur les communes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté. La Ferme de l’Envol accueillera les visiteurs le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 11h à 15h.

Deux innovations pour cette édition

Fidèle à son esprit, cette nouvelle édition mettra particulièrement à l’honneur l’univers de la ferme et les savoir-faire du territoire. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront ainsi profiter d’animations autour de la nature et de la biodiversité, rencontrer des producteurs locaux sur un marché dédié, participer à des ateliers sur l’alimentation durable et la transition écologique, et vivre des expériences immersives pour petits et grands.

L’édition introduit deux nouveautés. La première est le Comptoir des possibles : un espace participatif invitant les visiteurs à découvrir et à rejoindre différentes actions citoyennes et initiatives locales autour de la transition écologique et du vivre-ensemble. L’objectif affiché est de passer « de la découverte à l’action concrète ».

La seconde nouveauté est une balade nature à vélo de deux heures, accessible à partir de 12 ans. Le circuit propose une immersion dans les espaces naturels du territoire avec des temps d’observation des oiseaux, un arrêt à la ferme des Douvières et une découverte du territoire sous un angle différent. Les places sont limitées et l’inscription préalable est obligatoire via le formulaire dédié sur coeuressonne.fr. Les participants doivent venir avec leur propre vélo.

Une politique de valorisation

Pour rappel, la Ferme de l’Envol est l’un des équipements phares de La Base 217. Ce territoire de plusieurs centaines d’hectares accueille depuis plusieurs années des projets à vocation agricole, environnementale et de loisirs de plein air.

La Fête Champêtre s’inscrit donc dans la politique intercommunale de valorisation des circuits courts, de l’agriculture de proximité et de sensibilisation à la transition écologique, portée notamment par le programme Sésame, dédié à la transition bio et locale sur le territoire.

