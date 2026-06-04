Ce week-end, découvrez l’Art secrets des jardins d’Essonne

Prenez la vie côté jardin ! Une opportunité en or se présente ce samedi 6 et ce dimanche 7 juin avec l’ouverture de 27 jardins aux quatre coins de l’Essonne dans le cadre de l’événement Secrets de Jardins organisé par les Jardiniers de l’Essonne.

Des jardins publics aux jardins de particuliers qui cultivent avec minutie leur petit coin de paradis, une immersion dans un monde de verdure apaisant attend les visiteurs. On peut remarquer parmi les lieux à découvrir le Jardin de Zazie (39 rue Brément) à Auvers-Saint-Georges qui accueillera une exposition par trois artistes sur le thème du Land’Art, ou encore, à quelques kilomètres, le Jardin de la Tourbière (17 rue du Mosnil) à Baulne, jardin naturel sensible pensé comme un lieu de vie, un refuge pour la biodiversité, un espace qui évolue au fil des saisons.

Parmi les autres incontournables, il y a le Jardin de Bresault (31 rue de Saclas), jardin écologique aménagé pour la restauration de la biodiversité, ou encore l’organisation d’une visite de quatre jardins de Saint-Chéron le samedi et le dimanche à 14h (rendez-vous donné devant la mairie). D’autres pépites sont à découvrir à Ballancourt-sur-Essonne, Corbeil-Essonnes, Mennecy, Palaiseau, Saint-Vrain, Puiselet-le-Marais, Lardy, La Forêt-le-Roi, D’Huison-Longueville, Etampes.

Au fil des différentes visites, le public aura surtout l’opportunité d’échanger avec les jardiniers. Passionnés depuis toujours ou ayant découvert l’art du jardin sur le tard, d’approches classiques aux dernières tendances de la préservation de l’environnement, chacun a hâte d’accueillir le public et de partager l’amour des plantes, l’amour du beau, pour un week-end qui va donner envie de profiter des senteurs et des couleurs des jardins essonniens.



Programme sur www.jardiniers91.com