Entretien avec le cycliste Anthony Turgis : « Je continue toujours de progresser »

À 31 ans, le Linois Anthony Turgis entame sa douzième saison professionnelle au sein du peloton avec envie et sérénité. Fort des enseignements de l’an passé, entre Tour de France et classiques flandriennes, le coureur de Total Energies avance sans se fixer de limites. Il se projette vers 2026 avec lucidité, déterminé à continuer de progresser.
Le Républicain de l’Essonne : « Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’aube de cette nouvelle saison ?
Anthony Turgis : Je me sens bien. Malgré mes douze années professionnelles, j’arrive encore à progresser un peu sur mes statistiques et mon entraînement donc je suis content de reprendre la saison.
