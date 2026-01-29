Après deux ans de travaux, la mairie de Linas ouvre à nouveau ses portes au public



La mairie de Linas a rouvert ses portes au public cette semaine, offrant un cadre plus spacieux et moderne aux usagers comme aux agents, presque deux ans après le début du chantier.

Il reste inévitablement quelques cartons à déballer et quelques marques à retrouver mais, à n’en pas douter, la nouvelle est bonne pour tous les Linois. Lundi 26 janvier signait en effet la réouverture des locaux de la mairie de Linas au public et aux agents de la ville.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.



S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.