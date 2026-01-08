Football : un derby pour lancer 2026

Le championnat de National 3 de football reprend ses droits ce week-end par un alléchant derby essonnien entre l’ESA Linas/Montlhéry et Sainte-Geneviève FC pour lequel les entraîneurs respectifs, Stéphane Cabrelli et Emmanuel Dorado, seront suspendus.

[ndlr : à la suite d’un arrêté municipal de la commune de Montlhéry de fermer le stade Paul-Desgouillons, la rencontre entre l’ESA Linas/Montlhéry et Sainte-Geneviève FC, prévue samedi, a été reportée au samedi 28 janvier.]

Cela va faire bientôt deux ans que l’ESA Linas/Montlhéry et le Sainte-Geneviève FC ne se sont pas affrontés en compétition officielle. C’était le 9 mars 2024 et les Génovéfains — qui avaient été tenus en échec à l’aller (2-2) — l’avaient emporté 3-2 sur la pelouse synthétique du stade Paul-Desgouillons de Montlhéry.