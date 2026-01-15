Joël Dugas veut mettre son expérience au service de la ville d’Etiolles

Actuellement maire-adjoint chargé des finances de la ville, Joël Dugas mènera une liste lors du scrutin municipal de mars.

Si Amalia Duriez, maire depuis 2020, ne se représentera pas dans quelques mois, une grande partie de son équipe municipale entend bien continuer à servir les Etiollais et se présentera avec pour tête de liste Joël Dugas, aujourd’hui maire-adjoint chargé des finances de la commune.

