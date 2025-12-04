Judo : Luka Mkheidze retrouve la compétition ce samedi au Grand Slam de Tokyo

Le vice-champion olympique des moins de 60 kg, qui a rejoint le FLAM 91 en septembre dernier, dispute le Grand Slam de Tokyo ce samedi 6 décembre avec sa camarade de club Shirine Boukli (-48 kg). Sa première vraie compétition depuis les mondiaux de Budapest en juin dernier.

L’une était spectatrice, l’autre était sur le tatami. Shirine Boukli et Luka Mkheidze ne sont pas passés inaperçus lors de la rencontre de Judo Pro League qui opposait leur club, le FLAM 91, au JC Chilly-Mazarin/Morangis, le mardi 25 novembre dernier. Les deux médaillés olympiques ont fait quelques selfies avec le public avant de s’envoler pour le Japon où il dispute ce week-end le Grand Slam de Tokyo avec sept autres judokas de l’équipe de France.