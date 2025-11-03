La piscine de Grigny fermée « jusqu’à nouvel ordre »

Des « fragilités » ont été constatées au niveau du toit de l’équipement sportif.

Propriété de l’agglomération Grand Paris Sud, la piscine de Grigny est fermée du public depuis le début du mois d’octobre et ce « pour une durée encore indéterminée ». « Un premier rapport d’expertise demandé par l’agglomération lors d’un contrôle régulier met en évidence des dégradations importantes affectant les structures métalliques du dôme de la piscine. L’état des autres éléments de la piscine reste sain, mais il a été décidé, par mesure de précaution, de fermer la piscine. Deux autres cabinets d’expertise spécialisés dans ce type de structure ont été missionnés par Grand Paris Sud afin de réaliser des analyses plus approfondies de l’état du dôme, et de préconiser les interventions à apporter. Ils devraient rendre leur rapport dans quelques semaines. La nature et l’ampleur d’éventuels travaux, et donc la durée de fermeture de la piscine, dépendront des conclusions et recommandations de ces deux autres expertises », explique l’agglomération.



Construite en 1975, la piscine de Grigny reste un équipement « très fréquenté » et cette fermeture imprévue présente bien sûr des « désagréments ». Néanmoins, associations et scolaires se sont vu proposer des créneaux dans les autres piscines du territoire afin de limiter cet impact, assure Grand Paris Sud. « En lien avec l’Education nationale, une solution a été trouvée pour près de la moitié des classes de primaire et de collège fréquentant habituellement la piscine de Grigny […] L’agglomération et la Ville de Grigny poursuivent actuellement leur travail afin de trouver de nouveaux créneaux pour que d’autres classes soient accueillies. » En ce qui concerne les particuliers usagers de la piscine, « les abonnements annuels seront prolongés en fonction de la durée de fermeture ». Les cartes 10 entrées, si elles ne sont pas utilisées durant leur période de validité sur les autres piscines de l’agglomération, seront également prolongées à la réouverture de la piscine de Grigny.