Cette église du sud-Essonne se refait une beauté

Depuis la fin du mois de janvier, des travaux de restauration de l’intérieur de l’église Saint-Gervais et Saint-Protais ont débuté. L’église de Courdimanche-sur-Essonne va être refaite « du sol au plafond ».

De l’extérieur, à part le panneau indiquant les noms des entreprises mobilisées sur ce chantier, rien ne laisse présager de ce qui se passe à l’intérieur de l’édifice, dont les parties les plus anciennes, notamment son clocher, remontent au XIIe siècle. C’est pourtant une opération de grande ampleur qui s’y déroule, avec la restauration complète de l’intérieur de l’édifice.