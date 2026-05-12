Ink and beer revient au château de Dourdan

Lancé en 2023, l’événement mêlant tatouage, culture urbaine et patrimoine donnera sa 4e édition samedi 16 et dimanche 17 mai au château de Dourdan.

Le mélange des genres est sa signature. Tatoueurs et perceurs (Undergroud ink, Harley, Toxic jungle, etc) investiront les lieux chargés d’histoire du château de Dourdan où, entre deux dégustations de bières et de cocktails, il sera possible de s’amuser avec des activités retrogaming ou découvrir les sculptures de ballons d’Ayami Michelle. Pour compléter l’événement, des battle de breakdance auront lieu tout le week-end au centre culturel, comptant pour les qualifications au World powermoves series, une compétition internationale. Samedi soir, dès 20h, la cour du château sera animée par un concert suivi d’un DJ set. L’entrée à Ink and beer est gratuite, tout comme l’accès au château médiéval et au musée transformé pour l’occasion par les œuvres de l’artiste Natalya Gulevata.

Ink and beer, samedi 16 mai de 10h30 à 23h et dimanche 17 mai de 10h30 à 18h au château de Dourdan. Entrée libre. Programme et réservation tatouage et piercing sur https://chateau.dourdan.fr