Les marchés de Noël de décembre en Essonne

Week-end des 5, 6 et 7 décembre 2025
Angerville
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h à la salle polyvalente. Pas moins de 70 exposants seront réunis pour cette 18e édition.
Avrainville
Samedi 6 décembre de 12h à 18h à l’association Chemin des fleurs. Stands d’artisanat local, ateliers créatifs et contes de Noël Ventes de fleurs séchées et composition fleurie.
Brétigny-sur-Orge
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre sur la place du 11 Novembre 1918.
Bures-sur-Yvette
Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h dans la parc de la Grande maison. Produits artisanaux, père Noël.
Chalô-Saint-Mars
Dimanche 7 décembre de 10h à 17h à la salle des fêtes et en extérieur.
Champcueil
Samedi 6 et dimanche 7sur la place de la Mairie. Exposants et animations pour les enfants. Photos avec le père Noël.
Chevannes
Dimanche de 10h à 18h à la salle polyvalente. Chorale, parade.
Courson-Monteloup
Samedi à partir de 10h avec une trentaine d’artisans.
Draveil
Vendredi 5 de 16h à 21h et samedi 6 décembre de 10h à 20h sur la place du Marché. Animations, concert jazz, ateliers et présence du père Noël.
Etréchy
Samedi de 10h à 19h à l’espace Jean Monnet. Avec 50 exposants.
Guillerval
Samedi 6 à partir de 10h dans la cour de la mairie. Stands, exposition de maquettes, visite du père Noël. Restauration sur place (tartiflette). Organisé par l’association de la Marette.
Janville-sur-Juine
Vendredi de 12h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle communale. Avec 130 exposants répartis sur deux week-ends, on y découvre une variété de produits régionaux, gastronomiques et artisanaux.
La Ferté-Alais
Samedi de 11h à 22h et dimanche de 10h à 18h au gymnase (allée Jean-Moulin). Plus de 30 exposants, animations. Spectacle Led show samedi à 21h.
Linas
Samedi et dimanche de 11h à 19h au parc de la Source. Programme complet sur www.linas.fr
Milly-la-Forêt
Samedi et dimanche, par HDL équitation. Exposants, animations et poneys.
Morigny-Champigny
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h sur le parvis de l’église et place du Parc. Animations pour les enfants.
Palaiseau
Du mercredi 3 au dimanche 7 décembre, place de la Victoire.
Paray-Vieille-Poste
Samedi de 12h à 21h et dimanche jusqu’à 19h sur la place Henri-Barbusse. Chalets, animations, décorations, douceurs sucrées et salées, poneys, patinoire.
Sainte-Geneviève-des-Bois
Vendredi 5 de 18h à 22h, samedi 6 de 10h à 20h et dimanche 7 jusqu’à 19h au parc Pablo-Neruda. Une quarantaine d’exposants, des attractions, une ferme pédagogique, petit train, déambulations, etc. Programme complet sur www.sgdb91.com
Saint-Michel-sur-Orge
Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h rue de l’église. Une quarantaine d’exposants avec animations (jeu de piste, chants, jeux, etc. ).
Saint-Pierre-du-Perray
Samedi 6 décembre de 11h à 20h au parc des sports.
Saulx-les-Chartreux
Samedi de 10h30 à19h et dimanche de 10h à 18h au gymnase Pablo Picasso.
Savigny-sur-Orge
Vendredi de 18h à 22h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 17h au parc des sports. Exposants, petit train, gastronomie, patinoire, soirée dansante samedi soir. Programme sur www.savigny.org
Souzy-la-Briche
Samedi de 10h à 17h au hameau de la Briche. Ateliers créatifs, père Noël l’après-midi, poney, etc.
Torfou
Vendredi à partir de 19h à l’école : créateurs et producteurs, spectacles pour enfants et manège artistique.
Valpuiseaux
Samedi 6 et dianche 7 à la salle communale, de 10h à 18h. Restauration sur place.
Varennes-Jarcy
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h30 au gymnase.
Verrières-le-Buisson
Samedi et dimanche de 10h à 18h sur la place Charles-de-Gaulle. Près de 60 exposants.
Vert-le-Grand
Samedi 6 décembre de 10h à 18h à la salle Henri Boissière. Ateliers créatifs de 14h à 18h, présence de poneys de 15h à 18h.
Week-end des 12, 13 et 14 décembre
Arpajon
Samedi 13 et 14 de 10h à 19h palce du Marché. Cinquante exposants, père Noël, foodtrucks. Concert de la société musicale dimanche à 11h. Animations du 1er au 23 décembre (luge, spectacles, manège, calèche, etc. ).
Ballainvilliers
Samedi 13 décembre de 10h à 18h dans le centre-ville. Crèche vivante, chorale, père Noël (11h-13h/14h30-16h30.
Ballancourt-sur-Essonne
Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h à l’espace Daniel-Salvi (rue des Colombes). Chalets d’exposants, photographe, père Noël, maquette, manège. Restauration sur place.
Bièvres
Samedi et dimanche de 11h à 18h. Marché artisanal parking Victor Hugo (samedi de 11h à 18h), cortège du père Noël et ses lutins à 16h, spectacle devant la mairie à 17h30. Concert de Noël dimanche à 18h30 en l’église Saint-Martin.
Boissy-sous-Saint-Yon
Samedi de 10h à 20h30 et dimanche de 10h à 17h avec une cinquantaine d’exposants.
Breuillet
Samedi de 13h à 19h et dimanche de 9h30 à 18h au gymnase. 85 exposants, animations gratuites pour les enfants (goûter le samedi, tours de poney et maquillage le dimanche) , présence du Père Noël (possibilité de faire des photos gratuitement) les 2 jours.
Cerny
Samedi et dimanche de 10h à 18h au complexe sportif. Exposants locaux, animations. Présence du père Noël.
Dourdan
Dimanche 14 décembre.
Etampes
Dimanche de 10h à 19h avec plus de 60 exposants et commerçants. Jeux pour enfants, animations.
Epinay-sur-Orge
Dimanche de 10h à 19h sur l’esplanade de la mairie. Exposants, animations, ateliers, parade.
Evry-Courcouronnes
Samedi 13 décembre au gymnase Piat de 10h à 18h (allée Eugène-Piat à Evry village).
Fontenay-les-Briis
Samedi 13 décembre de 10h à 21h dans la cour de l’église. Marché artisanal, ateliers, poney, spectacle.
Forges-les-Bains
Vendredi de 16h30 à 21h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h dans le parc des Thermes.
Gif-sur-Yvette
Vendredi, samedi et dimanche dans le parc de la mairie.
Igny
Samedi et dimanche de 10h à 19h avec une quarantaine d’exposants et des animations. Conte pyrotechnique samedi à 17h.
Lardy
Samedi de 13h à 21h30 et dimanche de 10h à 18h au gymnase. 50 exposants, ateliers, animations, collecte de jouets, vente de sapin de Noël (quantité limitée), séance photo avec le Père Noël.
La Ville-du-Bois
Vendredi de 18h à 21h. samedi de 10h30 à 19h30 et dimanche de 10h30 à 18h à l’Escale. Stands alimentaires et artisanaux. Ateliers créatifs, spectacles familiaux (samedi et dimanche à 15h30) et père Noël samedi et dimanche après-midi.
Leuville-sur-Orge
Vendredi, samedi et dimanche sur l’esplanade Florence-Leblond.
Marolles-en-Hurepoix
Samedi et dimanche de 10h à 18h à la salle des fêtes.
Morangis
Vendredi de 18h à 21h, samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h à l’espace Pierre Amoyal et avenue de la République. Chalets gastronomiques et artisanaux, petit, train, animations. Programme sur www.morangis91.com
Nozay
Samedi et dimanche.
Tigery
vendredi de 16h30 à20h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h au Silo. Une trentaine d’exposants.
Week-end des 19, 20 et 21 décembre
Corbeil-Essonnes
Du vendredi 19 au mercredi 24 décembre, place du Comte-Haymon. Marché et animations.
Montgeron
Jeudi 18 décembre de 13h30 à 17h à la maison médicalisée Korian Le flore (8 rue René-Cassin). Ouvert à tous.
Roinville-sous-Dourdan
Dimanche 21 décembre de 10h à 18h à la Grande de Malassis. Artisans créateurs, gastronomie, promenade en calèche, photos avec le père Noël.