Les marchés de Noël de décembre en Essonne

Week-end des 5, 6 et 7 décembre 2025

Angerville

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h à la salle polyvalente. Pas moins de 70 exposants seront réunis pour cette 18e édition.

Avrainville

Samedi 6 décembre de 12h à 18h à l’association Chemin des fleurs. Stands d’artisanat local, ateliers créatifs et contes de Noël Ventes de fleurs séchées et composition fleurie.

Brétigny-sur-Orge

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre sur la place du 11 Novembre 1918.

Bures-sur-Yvette

Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h dans la parc de la Grande maison. Produits artisanaux, père Noël.

Chalô-Saint-Mars

Dimanche 7 décembre de 10h à 17h à la salle des fêtes et en extérieur.

Champcueil

Samedi 6 et dimanche 7sur la place de la Mairie. Exposants et animations pour les enfants. Photos avec le père Noël.

Chevannes

Dimanche de 10h à 18h à la salle polyvalente. Chorale, parade.

Courson-Monteloup

Samedi à partir de 10h avec une trentaine d’artisans.

Draveil

Vendredi 5 de 16h à 21h et samedi 6 décembre de 10h à 20h sur la place du Marché. Animations, concert jazz, ateliers et présence du père Noël.

Etréchy

Samedi de 10h à 19h à l’espace Jean Monnet. Avec 50 exposants.

Guillerval

Samedi 6 à partir de 10h dans la cour de la mairie. Stands, exposition de maquettes, visite du père Noël. Restauration sur place (tartiflette). Organisé par l’association de la Marette.

Janville-sur-Juine

Vendredi de 12h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle communale. Avec 130 exposants répartis sur deux week-ends, on y découvre une variété de produits régionaux, gastronomiques et artisanaux.

La Ferté-Alais

Samedi de 11h à 22h et dimanche de 10h à 18h au gymnase (allée Jean-Moulin). Plus de 30 exposants, animations. Spectacle Led show samedi à 21h.

Linas

Samedi et dimanche de 11h à 19h au parc de la Source. Programme complet sur www.linas.fr

Milly-la-Forêt

Samedi et dimanche, par HDL équitation. Exposants, animations et poneys.

Morigny-Champigny

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h sur le parvis de l’église et place du Parc. Animations pour les enfants.

Palaiseau

Du mercredi 3 au dimanche 7 décembre, place de la Victoire.

Paray-Vieille-Poste

Samedi de 12h à 21h et dimanche jusqu’à 19h sur la place Henri-Barbusse. Chalets, animations, décorations, douceurs sucrées et salées, poneys, patinoire.

Sainte-Geneviève-des-Bois

Vendredi 5 de 18h à 22h, samedi 6 de 10h à 20h et dimanche 7 jusqu’à 19h au parc Pablo-Neruda. Une quarantaine d’exposants, des attractions, une ferme pédagogique, petit train, déambulations, etc. Programme complet sur www.sgdb91.com

Saint-Michel-sur-Orge

Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h rue de l’église. Une quarantaine d’exposants avec animations (jeu de piste, chants, jeux, etc. ).

Saint-Pierre-du-Perray

Samedi 6 décembre de 11h à 20h au parc des sports.

Saulx-les-Chartreux

Samedi de 10h30 à19h et dimanche de 10h à 18h au gymnase Pablo Picasso.

Savigny-sur-Orge

Vendredi de 18h à 22h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 17h au parc des sports. Exposants, petit train, gastronomie, patinoire, soirée dansante samedi soir. Programme sur www.savigny.org

Souzy-la-Briche

Samedi de 10h à 17h au hameau de la Briche. Ateliers créatifs, père Noël l’après-midi, poney, etc.

Torfou

Vendredi à partir de 19h à l’école : créateurs et producteurs, spectacles pour enfants et manège artistique.

Valpuiseaux

Samedi 6 et dianche 7 à la salle communale, de 10h à 18h. Restauration sur place.

Varennes-Jarcy

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h30 au gymnase.

Verrières-le-Buisson

Samedi et dimanche de 10h à 18h sur la place Charles-de-Gaulle. Près de 60 exposants.

Vert-le-Grand

Samedi 6 décembre de 10h à 18h à la salle Henri Boissière. Ateliers créatifs de 14h à 18h, présence de poneys de 15h à 18h.



Week-end des 12, 13 et 14 décembre

Arpajon

Samedi 13 et 14 de 10h à 19h palce du Marché. Cinquante exposants, père Noël, foodtrucks. Concert de la société musicale dimanche à 11h. Animations du 1er au 23 décembre (luge, spectacles, manège, calèche, etc. ).

Ballainvilliers

Samedi 13 décembre de 10h à 18h dans le centre-ville. Crèche vivante, chorale, père Noël (11h-13h/14h30-16h30.

Ballancourt-sur-Essonne

Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h à l’espace Daniel-Salvi (rue des Colombes). Chalets d’exposants, photographe, père Noël, maquette, manège. Restauration sur place.

Bièvres

Samedi et dimanche de 11h à 18h. Marché artisanal parking Victor Hugo (samedi de 11h à 18h), cortège du père Noël et ses lutins à 16h, spectacle devant la mairie à 17h30. Concert de Noël dimanche à 18h30 en l’église Saint-Martin.

Boissy-sous-Saint-Yon

Samedi de 10h à 20h30 et dimanche de 10h à 17h avec une cinquantaine d’exposants.

Breuillet

Samedi de 13h à 19h et dimanche de 9h30 à 18h au gymnase. 85 exposants, animations gratuites pour les enfants (goûter le samedi, tours de poney et maquillage le dimanche) , présence du Père Noël (possibilité de faire des photos gratuitement) les 2 jours.

Cerny

Samedi et dimanche de 10h à 18h au complexe sportif. Exposants locaux, animations. Présence du père Noël.

Dourdan

Dimanche 14 décembre.

Etampes

Dimanche de 10h à 19h avec plus de 60 exposants et commerçants. Jeux pour enfants, animations.

Epinay-sur-Orge

Dimanche de 10h à 19h sur l’esplanade de la mairie. Exposants, animations, ateliers, parade.

Evry-Courcouronnes

Samedi 13 décembre au gymnase Piat de 10h à 18h (allée Eugène-Piat à Evry village).

Fontenay-les-Briis

Samedi 13 décembre de 10h à 21h dans la cour de l’église. Marché artisanal, ateliers, poney, spectacle.

Forges-les-Bains

Vendredi de 16h30 à 21h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h dans le parc des Thermes.

Gif-sur-Yvette

Vendredi, samedi et dimanche dans le parc de la mairie.

Igny

Samedi et dimanche de 10h à 19h avec une quarantaine d’exposants et des animations. Conte pyrotechnique samedi à 17h.

Lardy

Samedi de 13h à 21h30 et dimanche de 10h à 18h au gymnase. 50 exposants, ateliers, animations, collecte de jouets, vente de sapin de Noël (quantité limitée), séance photo avec le Père Noël.

La Ville-du-Bois

Vendredi de 18h à 21h. samedi de 10h30 à 19h30 et dimanche de 10h30 à 18h à l’Escale. Stands alimentaires et artisanaux. Ateliers créatifs, spectacles familiaux (samedi et dimanche à 15h30) et père Noël samedi et dimanche après-midi.

Leuville-sur-Orge

Vendredi, samedi et dimanche sur l’esplanade Florence-Leblond.

Marolles-en-Hurepoix

Samedi et dimanche de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Morangis

Vendredi de 18h à 21h, samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h à l’espace Pierre Amoyal et avenue de la République. Chalets gastronomiques et artisanaux, petit, train, animations. Programme sur www.morangis91.com

Nozay

Samedi et dimanche.

Tigery

vendredi de 16h30 à20h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h au Silo. Une trentaine d’exposants.

Week-end des 19, 20 et 21 décembre

Corbeil-Essonnes

Du vendredi 19 au mercredi 24 décembre, place du Comte-Haymon. Marché et animations.

Montgeron

Jeudi 18 décembre de 13h30 à 17h à la maison médicalisée Korian Le flore (8 rue René-Cassin). Ouvert à tous.

Roinville-sous-Dourdan

Dimanche 21 décembre de 10h à 18h à la Grande de Malassis. Artisans créateurs, gastronomie, promenade en calèche, photos avec le père Noël.