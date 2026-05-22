Mademoiselle Essonne 2026 sera élue à Pussay

Samedi prochain, la salle des fêtes Raymond-Mulard à Pussay accueille l’élection de Mademoiselle Essonne 2026. Douze candidates âgées de 15 à 22 ans sont en lice pour l’écharpe.

Il est encore temps de voter pour votre candidate préférée à l’élection de Mademoiselle Essonne 2026. Cet événement, organisé par l’association Les Etoiles de l’Essonne, est ouvert à toutes les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. Aucun critère physique n’est imposé. A travers leur participation, elles deviennent ambassadrices de la féminité, de la jeunesse et de l’élégance. Les votes sont d’ores et déjà ouverts en ligne sur HelloAsso.

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