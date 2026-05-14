Une résidence étudiante pour la rentrée à Evry-Courcouronnes

Dès la rentrée prochaine, la résidence Twenty Campus ouvrira ses portes. Les 150 logements créés viennent compléter l’offre d’habitat pour les étudiants, très nombreux dans la ville.

Le groupe Sergic vient renforcer l’offre de logements étudiants à Évry-Courcouronnes avec l’ouverture, à la rentrée 2026, de la résidence Twenty Campus située impasse du Télégraphe. Proche des différents campus présents dans toute la ville, et profitant d’une proximité avec les différents transports, cette adresse proposera 175 logements meublés, du studio au T2.

Le groupe veut mettre en avant un lieu pensé pour simplifier la vie étudiante. Ainsi, la résidence offrira des espaces partagés, dont une salle de coworking, une laverie, un local vélos, ainsi que des services inclus dans le loyer : accès internet illimité, ménage régulier et présence d’un responsable. Le concept Twenty Campus se distingue aussi par un petit-déjeuner quotidien servi en cafétéria et une application pour gérer les démarches et rester informé sur la vie de la résidence.

Ecrit par François Perisse