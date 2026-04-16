« Bonjour l’Essonne » : des centaines de collégiens communiquent avec l’astronaute Sophie Adenot

Jeudi 9 avril, l’Université Paris-Saclay et le Centre national d’études spatiales (CNES) organisait une journée entière d’animations autour d’un événement exceptionnel : un contact radio en direct avec l’astronaute française Sophie Adenot, actuellement dans la Station spatiale internationale (ISS).

Il est très exactement 14 heures et 4 minutes, lorsqu’un fort bruit de grésillement résonne sur les hauts-parleurs qui surplombent l’amphithéâtre Michelin de CentraleSupélec. Sur les bancs entourant la salle, le silence se fait. Quelques secondes plus tôt, ils étaient pourtant plusieurs centaines de collégiens, chauffés à blanc, occupés à reprendre bruyamment une version acoustique de la chanson « Another one bite the dust » de Queen.

« Bonjour Sophie, ici Baptiste. Quelle image de la Terre vous a le plus marquée depuis l’espace ? Over ».

Mais l’heure est désormais à la concentration la plus extrême. Un élève du collège Albert-Camus de La Norville s’approche du centre de la scène et se lance : « Bonjour Sophie, ici Baptiste. Quelle image de la Terre vous a le plus marquée depuis l’espace ? Over ». Un bref instant suspendu plus tard, le début de réponse jaillit des enceintes : « Bonjour Baptiste et plus largement bonjour l’école Albert-Camus, bonjour l’Essonne et bonjour Paris-Saclay. Je suis tellement heureuse d’être avec vous aujourd’hui ! » S’il faut reconnaître que la qualité sonore de l’échange est relative – tout juste compréhensible dans la salle – les techniciens à la barre de ce contact ont une bonne excuse. Car mieux encore qu’un appel à l’autre bout du monde, les centaines de personnes réunies dans l’amphithéâtre saclaysien viennent alors d’assister à un contact radio… au-delà même de notre bonne vieille Terre. Jeudi 9 avril, pendant exactement onze minutes, quelques étudiants de l’Université et élèves du collège de La Norville ont en effet pu échanger en direct avec Sophie Adenot, astronaute française actuellement en mission sur la Station spatiale internationale. Le point d’orgue d’une journée dédiée à l’exploration spatiale sous toutes ses coutures.