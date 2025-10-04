Municipales 2026 : Mohamed Bouazzaoui veut faire gagner Longjumeau



Né et ayant grandi à Longjumeau, Mohamed Bouazzaoui, 45 ans, veut présenter une alternative aux Longjumellois en mars 2026.

Elu municipal depuis 2008 au sein de l’équipe majoritaire, puis, depuis un an et demi dans l’opposition, Mohamed Bouazzaoui a décidé de porter une autre proposition aux habitants de la ville lors de l’élection municipale qui aura lieu dans quelques mois. « Je veux défendre les intérêts de Longjumeau et de ses habitants », affirme-t-il.



Pour cela, sa méthode est simple, occuper le terrain et échanger avec les Longjumellois. « Il faut redonner la parole aux habitants, il faut plus de concertation et rétablir des conseils de quartier pour impliquer la population dans les projets », insiste-t-il. Proximité et concertation sont la première des priorités défendue par Mohamed Bouazzaoui qui veut « réconcilier » les habitants avec leur ville. Et des sujets de friction il y en a, avec des sujets qui ont accentué le sentiment de relégation des habitants comme le T12 ou encore l’hôpital. « On a besoin d’avoir des « retours » sur notre ville, les gens ont la sensation d’être oubliés et en ont ras-le-bol », résume-t-il.

« Chaque euro dépensé doit l’être à bon escient »



Il ne souhaite pas pour autant promettre monts et merveilles. « Il faut être réaliste, réfléchir ensemble à des options alternatives, étudier les faisabilités et impliquer les habitants sur les projets. Chaque euro dépensé doit l’être à bon escient », insiste le candidat. Et cela doit être le cas sur tous les champs d’action, sur la qualité de vie, le soutien aux commerces ou à la vie associative, ou encore la sécurité.

Quoiqu’il arrive, Mohamed Bouazzaoui ne veut oublier personne, des plus jeunes aux aînés, il souhaite « donner à chaque génération les moyens de réussir et de s’épanouir ». Cet enfant de la ville se souvient avec émotion des activités proposées, des sorties scolaires ou classes de neige à l’époque où il fréquentait les bancs des écoles de la ville. Il veut aussi accompagner les seniors dans leur quotidien et leur proposer des activités selon leurs attentes, bref « recréer une communauté de vie ».

Aujourd’hui, une équipe est constituée autour de sa candidature, rassemblant « des personnes venant de tous les quartiers et représentant toutes les générations », une équipe qui se veut apolitique « sans étiquette », insiste-t-il, avec une seule ambition, faire qu’en 2026 « c’est Longjumeau qui gagne ».