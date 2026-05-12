Faits-diversParis Saclay
Aurélie Corvisy

Un homme retrouvé poignardé en Essonne

Capture GoogleMaps - La résidence La Rocade à Longjumeau

Dans la nuit du 7 au 8 mai, un homme a été retrouvé gravement blessé de multiples coups de couteau.
Vers 2h30 dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai, la police de l’Essonne est intervenue au groupe hospitalier Nord Essonne de Longjumeau après la prise en charge d’un homme blessé par arme blanche. Selon le Parisien de l’Essonne, il a été déposé par plusieurs individus à l’hôpital qui ont ensuite pris la fuite.
La victime a été sévèrement blessée au niveau du crâne, du thorax et du dos, elle a finalement dû être transportée dans un hôpital parisien. Son état de santé, jugé préoccupant au départ, ne l’est plus depuis le lendemain de son agression d’après nos confrères.
Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme, âgé d’une vingtaine d’années, aurait été découvert dans le hall d’un immeuble du quartier de la Rocade à Longjumeau. Une enquête a été ouverte à la division de la criminalité territoriale.

Aurélie Corvisy
Aurélie Corvisy
Journaliste localière dans le sud de l'Essonne de janvier 2019 à février 2026, je suis à présent chargée de l'actualité départementale et des faits divers. Pour proposer un sujet Actu Essonne ou Faits divers : a.corvisy@le-republicain.fr
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