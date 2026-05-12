Un homme retrouvé poignardé en Essonne

Dans la nuit du 7 au 8 mai, un homme a été retrouvé gravement blessé de multiples coups de couteau.

Vers 2h30 dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai, la police de l’Essonne est intervenue au groupe hospitalier Nord Essonne de Longjumeau après la prise en charge d’un homme blessé par arme blanche. Selon le Parisien de l’Essonne, il a été déposé par plusieurs individus à l’hôpital qui ont ensuite pris la fuite.

La victime a été sévèrement blessée au niveau du crâne, du thorax et du dos, elle a finalement dû être transportée dans un hôpital parisien. Son état de santé, jugé préoccupant au départ, ne l’est plus depuis le lendemain de son agression d’après nos confrères.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme, âgé d’une vingtaine d’années, aurait été découvert dans le hall d’un immeuble du quartier de la Rocade à Longjumeau. Une enquête a été ouverte à la division de la criminalité territoriale.

