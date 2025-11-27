MON COMPTE
Teddy Vaury

Plus qu’un foyer, c’est une maison pour ces enfants accueillis à Lardy

Les enfants accueillis ont personnalisé la déco de leurs chambres.

La fondation La Vie au grand air, Priorité enfance a inauguré sa nouvelle maison d’enfants situé dans le bourg de Lardy le vendredi 21 novembre.
Depuis le mois de juillet dernier, 10 enfants vivent au sein de cette maison. Ils sont scolarisés dans les établissements scolaires de la ville et participent aux activités proposés, comme tous les autres enfants. La seule différence, c’est qu’ils sont accueillis dans ce que l’on appelle une Maison d’enfants à caractère social (MECS).

Teddy Vaury
Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
