A Brunoy, le septième art à la portée des plus jeunes

Le festival « Les 400 coups » est de retour du 15 au 30 novembre.

Des projections, des ateliers et une exposition, le tout pour faire découvrir la beauté du cinéma aux plus jeunes. C’est l’ambition portée depuis 2021 par le festival brunoyen « Les 400 coups », de retour pour une cinquième édition du 15 au 30 novembre à la Maison des arts de Brunoy.

Comme à l’accoutumée, on remarque la belle diversité des longs et moyens-métrages proposés par l’organisation : des films de 40 min à 1h40, accessibles pour certains dès quatre ans, et produits en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada, au Danemark… Les huit films à l’affiche du festival promettent donc une vraie diversité de tons et de styles.

Egalement au programme, des ateliers pour découvrir les secrets de fabrication d’un film d’animation ou réaliser une illustration grâce à la technique du monotype par transfert, spécialité d’Elisabeth Schlossberg dont les œuvres feront en outre l’objet d’une exposition.

Deux temps forts à noter : l’ouverture du festival, le 15 novembre, avec lecture d’un conte, goûter et projection de « Petits contes sous l’océan », et sa clôture, le 30, pour un ciné-concert au cours duquel le musicien Bastien Ferrez accompagnera le film muet « Les aventures du prince Ahmed ».