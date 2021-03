Essonne : l’école, la salle polyvalente et le city-stade de Fontenay-le-Vicomte vont faire peau neuve

L’Ile-de-France et le Département subventionnent un contrat rural de 249 000 euros pour des projets à destination de la jeunesse et des sports.

« Aujourd’hui, on signe à trois pour trois très beaux projets », s’enthousiasme Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Ile-de-France. Ce jeudi 4 mars 2021, la maire Valérie Mick-Rives a signé un nouveau contrat rural aux côtés de Jean-Philippe Dugoin-Clément donc et Guy Crosnier, conseiller départemental.

Des travaux sont prévus pour l’extension de l’école, la rénovation de la salle polyvalente et l’agrandissement des activités au city-stade. La commune a fait appel à la Région et au Département pour l’aider à financer trois opérations d’extension et de rénovation. Elles représentent un investissement de 371 161 euros HT. Le conseil départemental signe une subvention de 111 000 euros et la Région participe à hauteur de 148 000 euros, soit un total de 249 000 euros de subventions.

La mairie démarre sur les chapeaux de roues