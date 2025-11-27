MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésHandball
Jérémy Andrieux

Handball : Massy s’apprête à souffrir pour la 12e journée de ProLigue contre Cherbourg

En difficulté depuis le début de saison, Edynio Linéré et les Massicois devront se sublimer pour l'emporter à Cherbourg. ©J.A.

ProLigue (12e journée) : Cherbourg JS Manche – Massy Essonne Handball, ce vendredi (20h30)
Battu une neuvième fois en dix rencontres malgré une prestation encourageante face au leader Cournon, Massy enchaîne un périlleux déplacement à Cherbourg pour un MEHB en quête de confiance.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Jérémy Andrieux
Jérémy Andrieux
Journaliste sportif pour le Républicain de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés