Cela fait des semaines qu’une antenne-relais située sur la commune est tombée en panne, sans qu’aucune solution n’ait été apportée par son opérateur.

La situation est d’autant plus frustrante que l’antenne est en service… depuis le mois de septembre ! Voilà plus d’un mois que l’antenne-relais nouvellement installée sur le château d’eau de Boullay-les-Troux, qui permet l’accès au réseau mobile dans ses quartiers du Bourg et de la Gare mais aussi dans une partie de la commune des Molières, est hors-service. Au grand dam du maire, Hugues Rousseau, qui tente de faire intervenir l’opérateur propriétaire de l’installation, Free mobile, sans grand résultat jusqu’ici.

