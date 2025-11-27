Municipales 2026 à Lisses : Thomas Henry veut remettre l’humain au centre des débats

Thomas Henry, conseiller municipal, a officialisé sa candidature pour les élections municipales de mars 2026.

Agé de 42 ans, marié et père de 2 enfants, Thomas Henry, agent de la fonction publique à la Direction des Routes d’Ile-de-France, sera la tête de liste de « Au Cœur de Lisses ».

