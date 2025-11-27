Emploi et handicap : encore des obstacles

[Dossier] La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées s’est conclue le dimanche 23 novembre. Elle a été marquée en Essonne par les 10e Rencontres Emploi & Handicap avec, en guise de temps fort, une vaste opération de job dating. Une initiative qui ne doit pas masquer les défis à relever.
A lire dans ce dossier :
- Handicap et emploi, un enjeu entre limites et ambitions
- Qu’est-ce que l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ?
- Interprète en langue des signes : un rôle crucial en entretien
- « L’inclusion, ce n’est pas une case à cocher, c’est une stratégie RH » : le mot du président de la CCI de l’Essonne
- Enedis, une entreprise engagée pour l’emploi des personnes handicapées
Handicap et emploi, un enjeu entre limites et ambitions
Les 10e Rencontres Emploi & Handicap de l’Essonne ont eu lieu le mercredi 19 novembre dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
Le temps fort de ces rencontres était l’Handicafé, au cours duquel près de 400 personnes handicapées cherchant un emploi sont allées à la rencontre de la vingtaine d’employeurs présents et de leurs 140 offres.
