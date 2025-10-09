Brétigny-sur-Orge : pour le Rack’am, c’est l’heure de la reprise

La salle de concert a rouvert ses portes le samedi 4 octobre avec un spectacle jeune public. La musique reprendra ce samedi. Musiques du monde et rock sont au menu de cette nouvelle saison.



A peine achevées les demi-finales de la 11e édition du Tremplin musical de Brétigny-sur-Orge en centre-ville (voir ci-dessous), les équipes du Rack’am étaient déjà prêtes à ouvrir les portes de leur salle de concert. Samedi 4 octobre marquait en effet le coup d’envoi officiel de la saison, avec à l’affiche un conte musical destiné au jeune public, « Boréale, la naissance des aurores ». Une invitation au voyage proposée par un duo issu de la compagnie Minibox, partenaire de longue date du Rack’am. Une ouverture de saison originale pour la salle de concert, qui retrouvera dès le samedi 11 octobre un chemin plus classique avec au programme une soirée raggae et pas moins de trois artistes. « Notre projet artistique est bien illustré par cette date, souligne Bérangère Salles, directrice et programmatrice du Rack’am. Nous avons la chance d’accueillir Jahlil, un artiste jamaïcain qui fait peu de dates, ce qui montre que l’on laisse la place à l’émergence internationale si ça se présente à nous. Le deuxième artiste de la soirée est Rawb, qui est déjà venu au Rack’am en début de carrière et en résidence, car nous aimons suivre les artistes sur la longueur. » Enfin, la Brétignolaise Sista Jahan fera (re)découvrir les talents du cru.

Des anciens du groupe Tryo, les Jamaïcains The Congos

La suite de la saison ne sera pas en reste, puisqu’on peut citer par exemple l’artiste Guiz, lancé en solo après sa carrière avec le groupe Tryo (et d’ailleurs accompagné sur scène par le guitariste Manu, également membre du groupe), les jamaïcains The Congos ou encore, dans un style plus rock, le groupe Komodrag & The Mounodor. Autant de rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique, dans une structure qui vient tout juste de souffler ses 30 bougies à travers une saison anniversaire l’an dernier. « Nous sommes ravis de reprendre et espérons maintenir l’excellente dynamique apportée par le 30e anniversaire », conclut Bérangère Salles.

La 11e édition du Tremplin musical de Brétigny rendra son verdict en janvier

Comme chaque année désormais, c’est au cœur du centre-ville de Brétigny-sur-Orge que s’est tenue la demi-finale du 11e Tremplin musical de la ville, le 20 septembre dernier. A l’issue de cette compétition qui voyait se confronter six groupes et artistes, trois d’entre eux ont su tirer leur épingle du jeu : Rubis, Somniom et Méchante. Un panel éclectique puisqu’on y retrouve des influences allant de la pop au rap, en passant par la musique électronique et le rock. Pour connaître le grand vainqueur, il faudra patienter encore un peu, la finale étant prévue pour la fin janvier au Rack’am. Les gagnants auront l’opportunité d’être programmés en première partie d’une tête d’affiche dans la salle brétignolaise.