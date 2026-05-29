Football (Coupe de l’Essonne jeunes) : Brétigny peut-il le refaire ?

Auteur d’un triplé historique lors des finales jeunes de la Coupe de l’Essonne 2009, le CS Brétigny va tenter de rééditer cet exploit, jamais réalisé depuis, samedi à Massy.

Le rideau va tomber ce week-end sur la saison 2025-2026. Malgré la relégation de l’équipe fanion en Régional 1

après six exercices consécutifs en National 3, elle reste globalement positive pour le CS Brétigny Football, dont le travail de formation a encore payé. Troisièmes de leur groupe, les U17 Nationaux se sont longtemps mêlés à la lutte pour décrocher un ticket pour les play-offs du championnat de France. Mais grâce à ses jeunes pousses, le CSBF sera, pour la 33e année consécutive, encore présent au niveau national.