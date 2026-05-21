Cirque, poussettes et paëlla géante : Brétigny en fête pour le week-end

La fête de la Ville de Brétigny-sur-Orge revient les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, place du 11 Novembre 1918. Deux jours de spectacles, d’animations et de partage autour des arts du cirque, entièrement gratuits et ouverts à tous.

Chaque printemps, Brétigny-sur-Orge transforme le centre de la commune en immense théâtre à ciel ouvert. La place du 11 Novembre 1918 et ses abords deviennent le temps d’un week-end le terrain de jeu des familles, des artistes de rue et des amateurs de spectacle vivant. Au programme de cette nouvelle édition de la fête de la ville, deux journées denses, une soirée festive, et une matinée spécialement dédiée aux tout-petits.



Dès 8h30, le coup d’envoi sera donné depuis la cour de l’école Jean-Jaurès, avenue de Stalingrad. Et c’est le Bréti’Pouss qui ouvre le bal pour sa 8e édition. Le principe est simple : une poussette ou tout objet roulant, un enfant d’au moins 8 mois, et un déguisement. Les participants s’élancent à 9h30 sur un parcours sécurisé autour de la place du 11 Novembre, avec deux distances au choix, 2,8 km (4 tours) ou 4,9 km (7 tours). À 10h45, la remise des récompenses clôturera la matinée, des lots étant attribués à la plus belle poussette et aux premiers de chaque tour. Les inscriptions – gratuites – sont à effectuer en ligne à fetedelaville@mairie-bretigny91.fr ou sur papier à la mairie, à la Ludothèque, à l’espace Nelson-Mandela et au centre La Fontaine.

À 14h, les animations s’installeront place du 11 Novembre. Jeux de la ludothèque, Bus de réalité virtuelle, maquillages et tatouages éphémères, atelier biodiversité autour des fleurs locales, manège « le Merveilleux », coin des lecteurs et Zic’Ô’Maton, espace photo souvenir, composeront notamment le village. À 14h15, les élèves de l’amicale laïque ouvriront la scène avec des démonstrations de danses variées (danses traditionnelles, danse en ligne, jazz, classique et éveil).

À 16h, rendez-vous pour le traditionnel défi « Puissance 4 » : les Brétignolais sont invités à tenter de battre le maire Nicolas Méary au jeu géant. À 18h, le spectacle « Sur les Rails » prend possession de la place. Trois hobos attendent un train sur le quai d’une petite gare de fret, le temps d’un cirque acrobatique mêlant musique live, personnages drôles et poétiques, et grand air de liberté.

La soirée du samedi se poursuivra à 19h30 avec la paëlla géante, moment convivial et fédérateur devenu un classique de la Fête. La soirée dansante prendra le relais jusqu’au bout de la nuit.

Une fanfare pour terminer en beauté

La matinée du dimanche sera quant à elle réservée à la petite enfance. À 10h et 11h15, le spectacle « Mon Petit Jardin » sera par exemple proposé place du 11 Novembre. Ce spectacle visuel, musical, sensoriel et interactif raconte l’histoire d’un potager au fil des saisons, à travers les yeux d’un jardinier et de son enfant. Accessible dès 6 mois.

Dès 14h, le village d’animations reprendra avec les jeux de la ludothèque, le Bus VR, les maquillages, le manège, le coin des lecteurs et le Zic’Ô’Maton. S’y ajoutent le dimanche un atelier encres végétales et un décodage, jeu d’enquête consistant à décrypter des phrases codées. À 14h15, le Cabaret des Enfants du Cirque Ovale réunira sur scène jeunes initiés et artistes professionnels de la Compagnie Cirque Ovale pour des numéros acrobatiques.

À 16h30, la section « art du déplacement » du CSB Gymnastique proposera enfin une démonstration en musique, avant que la fanfare King Bombo ne prenne le relais à 17h30 pour clôturer le week-end dans une ambiance festive.