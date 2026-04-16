Plus de 1000 pneus retirés des lacs de Viry-Chatillon

Dans le cadre du plan de gestion des lacs signé en 2023, plus d’un millier de pneus ont été retirés des Lacs de Viry-Chatillon depuis début avril. Ils avaient été installés là dans les années 80, pour servir de brise-vague aux activités de ski nautique.

Ce qui semblait être une bonne idée dans les années 80 est finalement devenu un véritable problème 40 ans plus tard. Mardi 7 avril, c’est en effet une opération d’ampleur qui a démarré sur les Lacs de Viry-Chatillon. Ou plutôt à l’intérieur, puisqu’il s’agissait d’enlever des centaines de pneus hors de l’eau. Autant de pneus installés à l’époque pour servir de brise-vague aux activités de ski nautique et qui représentent aujourd’hui une importante pollution.