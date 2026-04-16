Plus de 1000 pneus retirés des lacs de Viry-Chatillon

Dans le cadre du plan de gestion des lacs signé en 2023, plus d’un millier de pneus ont été retirés des Lacs de Viry-Chatillon depuis début avril. Ils avaient été installés là dans les années 80, pour servir de brise-vague aux activités de ski nautique.
Ce qui semblait être une bonne idée dans les années 80 est finalement devenu un véritable problème 40 ans plus tard. Mardi 7 avril, c’est en effet une opération d’ampleur qui a démarré sur les Lacs de Viry-Chatillon. Ou plutôt à l’intérieur, puisqu’il s’agissait d’enlever des centaines de pneus hors de l’eau. Autant de pneus installés à l’époque pour servir de brise-vague aux activités de ski nautique et qui représentent aujourd’hui une importante pollution.
La suite de cet article est réservée aux Abonnés
Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.
Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.
Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.
S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.
J’en Profite Maintenant
Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.