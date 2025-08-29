C’est le moment de lâcher sa caisse… à savon

La 2e édition de la course de caisses à savons « Lâche ta caisse ! » aura lieu ce samedi 30 août à Puiselet-le-Marais.



La commune de Puiselet-le-Marais, près d’Etampes, s’apprête à accueillir la 2e édition de l’événement ce samedi 30 août. Après le succès rencontré en 2023, où plus de 1 500 personnes avaient fait le déplacement pour assister à la première édition, l’événement revient cette année sur un nouveau site : la route de La Montagne.

Organisée uniquement par une équipe de bénévoles, avec le soutien de plusieurs entreprises locales, la manifestation s’annonce encore plus festive et spectaculaire.

Parade, descentes et concerts

Les festivités débuteront à 14h par une parade festive accompagnée de fanfares. Dès 14h30 et jusqu’à 18h, place aux descentes : les bolides faits maison, aussi originaux que déjantés, dévaleront la pente sous les encouragements du public.

La journée se prolongera en soirée, avec à partir de 19h des concerts gratuits en plein air, jusqu’à 23h. Pour accompagner l’événement, le public pourra profiter de six foodtrucks proposant une grande diversité culinaire : pizzas, spécialités cambodgiennes, cuisine antillaise, crêpes et galettes, mais aussi burgers et plats faits maison. Une buvette sera également installée pour désaltérer les spectateurs.