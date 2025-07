Cinquante postes à pourvoir en Essonne dans le réseau Apef

Fin juin, le réseau d’agences d’aide à domicile et services à la personne Apef a annoncé une grande campagne de recrutement dans les services à la personne.

Face à une pénurie annoncée de 500 000 professionnels d’ici 2030, le secteur des services à la personne est plus que jamais en tension. Pour répondre à cette urgence, Apef, réseau de 167 agences implantées partout en France, lance un appel à recrutement. L’objectif : pourvoir plus de 1 000 postes dès cet été, et attirer à la fois des étudiants en quête de jobs saisonniers et des professionnels motivés par une carrière dans l’humain.

Aide à domicile pour les personnes âgées, entretien de la maison, jardinage, bricolage, garde d’enfants… les besoins sont croissants. Et pour y répondre, Apef recrute dans toutes ses agences, avec une dizaine de postes disponibles en moyenne par site, en CDI ou CDD, selon les profils et disponibilités.

Jobs d’été pour les étudiants ou le début d’une carrière

En effet, dans l’Essonne, 50 postes sont à pourvoir immédiatement dans les agences d’Évry, Arpajon, Orsay, Morsang-sur-Orge et Savigny-sur-Orge.

La diversité des profils est une richesse. Etudiants en quête d’un job d’été, professionnels expérimentés ou personnes en reconversion : chacun peut y trouver sa place. Les étudiants apprécient la flexibilité et la proximité des missions, tout en contribuant à une cause utile. Pour les professionnels, le secteur offre de réelles perspectives d’évolution, jusqu’à des fonctions d’encadrement. Et pour tous, c’est avant tout une aventure humaine au service des autres.

Ecrit par Clara Arrachart