MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésFootball
Aymeric Fourel

Coupe de France de foot : pour Longjumeau, c’est la fête à la maison

Les joueurs du FC Longjumeau vont tenter de décrocher leur qualification pour le 5e tour de la Coupe de France, ce qui ne leur est plus arrivé depuis plus de vingt ans. ©photo FCL

Onze clubs essonniens disputent le 4e tour de la Coupe de France ce week-end. Pour le CO Savigny et le FC Longjumeau, qui évoluent en championnat de District, c’est une énorme performance de s’être hissé à ce stade de la compétition.

C’est LE palier symbolique pour les « petits » clubs. Le 4e tour de la Coupe de France, qui a lieu ce week-end, est celui des fameux maillots officiels de la compétition, distribués par la Fédération française de football à toutes les équipes qualifiées. Pour ces formations, notamment celles évoluant en championnats de District, cela n’arrive que quelques fois dans leur histoire.
« C’est déjà la fête au club. Ça fait au moins dix ans qu’on n’a pas atteint le 4e tour de la Coupe de France. A chaque fois, on tombait sur un club de R1 ou de R2 lors du 2e tour préliminaire. On va récupérer un jeu de maillots. Pour nous, ça équivaut à un sponsor de 500 euros. C’est énorme », s’enthousiasme Sami Hachani, le responsable sportif du FC Longjumeau et co-entraîneur de l’équipe première avec le nouveau président Younouss Marna, élu le 5 septembre dernier. Il succède à Samuel Urgen (17 ans de présidence).

« On a retrouvé de l’ambition qu’on avait perdue ces dernières années. On le voit à l’entraînement, on a une cinquantaine de joueurs pour les deux équipes seniors. Ça change avec les années où l’on était obligé d’appeler les joueurs pour venir jouer le dimanche après-midi ».

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !
Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Aymeric Fourel
Aymeric Fourel
Rédacteur en chef adjoint des Sports au Républicain de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés