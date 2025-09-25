Coupe de France de foot : pour Longjumeau, c’est la fête à la maison

Onze clubs essonniens disputent le 4e tour de la Coupe de France ce week-end. Pour le CO Savigny et le FC Longjumeau, qui évoluent en championnat de District, c’est une énorme performance de s’être hissé à ce stade de la compétition.

C’est LE palier symbolique pour les « petits » clubs. Le 4e tour de la Coupe de France, qui a lieu ce week-end, est celui des fameux maillots officiels de la compétition, distribués par la Fédération française de football à toutes les équipes qualifiées. Pour ces formations, notamment celles évoluant en championnats de District, cela n’arrive que quelques fois dans leur histoire.

« C’est déjà la fête au club. Ça fait au moins dix ans qu’on n’a pas atteint le 4e tour de la Coupe de France. A chaque fois, on tombait sur un club de R1 ou de R2 lors du 2e tour préliminaire. On va récupérer un jeu de maillots. Pour nous, ça équivaut à un sponsor de 500 euros. C’est énorme », s’enthousiasme Sami Hachani, le responsable sportif du FC Longjumeau et co-entraîneur de l’équipe première avec le nouveau président Younouss Marna, élu le 5 septembre dernier. Il succède à Samuel Urgen (17 ans de présidence).

« On a retrouvé de l’ambition qu’on avait perdue ces dernières années. On le voit à l’entraînement, on a une cinquantaine de joueurs pour les deux équipes seniors. Ça change avec les années où l’on était obligé d’appeler les joueurs pour venir jouer le dimanche après-midi ».

