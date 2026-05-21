Baseball : Savigny humilié en phase de poule du challenge de France

Deux larges défaites et une élimination prématurée : les Lions de Savigny, tenants du titre, ont vécu un week-end cauchemardesque à Bon Encontre (Lot-et-Garonne). La chute est aussi brutale qu’inattendue.
Un an après avoir soulevé le trophée du Challenge de France, les Lions de Savigny ont connu une désillusion aussi soudaine que cinglante. Le champion en titre a été balayé dès la phase de poules, incapable de rivaliser avec les deux cadors que sont les Huskies de Rouen, vainqueurs, et les Boucaniers de La Rochelle, finalistes. Le ton a été donné d’emblée face à Bon Encontre. Les Huskies, portés par un Ryosuke Nishikawa en grande forme (auteur d’un home run tonitruant en champ gauche et élu homme du match) ont mené 7-0 avant que les Lions de Savigny ne sauvent l’honneur en inscrivant trois points en cinquième manche. Le lanceur rouennais Ryusuke Ito a, lui, délivré une prestation de haute volée, faisant office de patron sur le monticule.
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