Championnats de France interclubs de tennis : les Essonniens partent en conquête ce dimanche

Le TC Saint-Germain-lès-Corbeil, le CO Savigny et Sainte-Geneviève Sports engagent simultanément leurs équipes messieurs et dames dans les championnats de France par équipes 2026. Si l’on ajoute les féminines d’Orsay, il y aura sept équipes essonniennes en lice contre dix l’an passé. Jamais le département n’avait aligné aussi peu de formations dans la compétition.
Le tennis essonnien traverse une saison de transition. Sept équipes du département seulement prennent part cette année aux championnats de France interclubs, contre dix la saison passée : un chiffre historiquement bas qui illustre les difficultés de recrutement et de financement que connaissent les clubs du territoire. Pourtant, de la Nationale 1 à la Nationale 4, les formations essonniennes abordent la compétition avec des ambitions bien réelles.
Saint-Germain-lès-Corbeil, l’art de créer la surprise
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