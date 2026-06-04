Finale de la Ligue des Champions : 58 interpellations en Essonne

Le soir de la finale de la Ligue des Champions, le samedi 30 mai, près de 500 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans le département. Les forces de l’ordre ont procédé à près de 60 interpellations.

Si la majorité des supporters du Paris-Saint-Germain a célébré la victoire de son équipe dans le calme, plusieurs rassemblements ont dégénéré dans différentes communes de l’Essonne dans la nuit du 30 au 31 mai, notamment à Fleury-Mérogis et Viry-Châtillon.



La victoire du Paris Saint-Germain (2-1 après tir au but) en finale de la Ligue des champions a donné lieu à de nombreuses dégradations. Selon nos sources, 34 voitures incendiées et 37 feux de poubelles ont été comptabilisés dans la soirée. Près de 500 policiers et gendarmes avaient été déployés à travers le département.