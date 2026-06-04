Roller hockey : Les Phénix Girls reines de France

Au terme d’une saison dominée de la tête et des épaules, les sportives de Ris-Orangis sont devenues championnes de France dimanche dernier à Montpellier pour la neuvième fois de leur histoire, deux mois après avoir remporté la Coupe de France de roller hockey.

Sept ans après leur dernier sacre, en 2019, les Phénix Girls de Ris-Orangis ont décroché leur neuvième titre de championnes de France dimanche dernier. Invaincues à l’issue de la saison régulière (20 victoires en 20 matchs), les Rissoises n’ont pas craqué lors du Final Four disputé à Montpellier. Les protégées de Jean-Baptiste Dell’Olio ont donné le ton d’entrée, remportant largement leur demi-finale contre le club hôte, les Mantas, avec notamment un quadruplé de Leighzené Coetzee (11-0).