Football (National) : Une finale pour une place en barrage

Battu à Orléans samedi dernier (0-2) mais sauvé par la défaite simultanée de Rouen face à Versailles, le Fleury 91 accueille le FC Rouen ce vendredi (19h30) à l’Essonne Stadium de Bondoufle pour une rencontre aux allures de finale dont l’enjeu est une place de barrage d’accession à la Ligue 2.

Il n’y a pas de meilleur mot. C’est une finale. Vendredi soir à Bondoufle, le FC Fleury 91 et le FC Rouen se retrouveront face à face pour un duel au sommet dont l’enjeu dépasse largement les trois points habituels : la troisième place du National, synonyme de barrage d’accession à la Ligue 2. Deux points séparent les deux équipes au coup d’envoi. Une victoire rouennaise renverserait la hiérarchie. Un nul ou une victoire essonnienne et le FCF91 conserve son rang. Simple sur le papier, explosif sur la pelouse. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir sur la dernière journée de championnat.