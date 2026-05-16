Football (National) : Fleury du rêve au cauchemar

Battus par Rouen dans les arrêts de jeu vendredi soir à l’Essonne Stadum (1-2) lors de la 34e et dernière journée de National, les Floriacumois ne disputeront pas le barrage d’accession à la Ligue 2. Une énorme déception pour les hommes de David Vignes à la hauteur de leur saison exceptionnelle en National.
Le football peut être cruel. Les joueurs du FC Fleury 91 l’ont appris à leurs dépens vendredi soir à l’Essonne Stadium. Alors qu’ils étaient en passe de l’emporter et d’accrocher la 3e place du National, synonyme de barrage d’accession à la Ligue 2, ils ont flanché dans les arrêts de jeu. « Les joueurs ne méritaient pas ça, même si la maxime dit « on a ce que l’on mérite ». Là, pour le coup, je ne suis pas certain qu’on méritait une fin comme ça, mais Rouen a poussé jusqu’au bout. Etant donné le résultat de Versailles (ndlr : 5es, les Yvelinois ont concédé le nul 2-2 contre Saint-Brieuc), il leur fallait pas grand chose pour basculer. Ils ont joué le coup à fond. Nous, on n’a pas sur tenir ce score », commentait un David Vignes sonné en conférence de presse quelques minutes après la victoire sur le fil du FC Rouen (2-1).
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