Football (National) : Soirée parfaite pour Fleury

Le FC Fleury 91 continue sa saison exceptionnelle en National. Larges vainqueur du Puy (4-0) vendredi soir à l’Essonne Stadium à l’issue d’un duel de promus à sens unique, les Lions, seuls 3es, n’ont plus que Rouen comme adversaire direct pour le barrage d’accession à la Ligue 2.

Le ciel était orageux en ce vendredi 1er mai. Mais il n’est pas tombé sur la tête des Floriacumois. Face au Puy-en-Velay (7e), les Lions ont décroché leur quinzième victoire de la saison en championnat (4-0). Un succès qui leur permet d’être seul 3e en attendant le derby de Normandie demain soir entre QRM et Rouen. Pour ce duel de promus à fort enjeu, le FC Fleury 91 avait distribué 4 000 invitations. 3 507 spectateurs (record d’affluence) étaient présents à l’Essonne Stadium. Ils ne l’ont pas regretté au terme d’un festival offensif des Lions. « C’était une soirée parfaite, ce qui est rare car il y a toujours des choses à redire. Mais gagner 4-0 un tel match face à tel adversaire sans blessé, sans carton, sans but encaissé, avec des attaquants qui marquent, on ne peut pas rêver mieux », savourait David Vignes, qui avait dû revoir son milieu de terrain en l’absence de son capitaine Romain Lelevé (suspendu).

Franck Angong avait été positionné en sentinelle et Thibault Plisson remonté d’un cran. Les deux ont largement répondu présents. Le latéral gauche aurait même pu marquer. Auteur de la première occasion du match — un tir repoussé par Carvalho, le gardien du Puy (8e) —, il a été passeur décisif sur l’ouverture du score de Kévin Farade. L’attaquant floriacumois n’a pas manqué l’offrande, et du gauche, il trouva le petit filet droit des buts visiteurs (1-0, 18e). Le co-meilleur buteur du National (18 réalisations) — revenu à hauteur de Fahd El Khoumisti, muet avec Orléans — n’est pas loin du doublé sur un service de Yoann Le Méhauté (23e) avant que Hamadou Karamoko, capitaine d’un soir, ne se fasse contrer dans la surface (27e).