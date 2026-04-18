Football (National) : Fleury sur le podium

Grâce à leur victoire contre Valenciennes (2-0) vendredi soir à Bondoufle au terme d’un match moins maîtrisé que lors de leurs dernières sorties, les Floriacumois occupent la 3e place du National. A quatre journées de la fin de la saison, le rêve de disputer le barrage d’accession à la Ligue 2 est permis.

Le FC Fleury 91 poursuit son incroyable saison. Les Lions ont glané une treizième victoire en vingt-huit matchs au dépens de Valenciennes (2-0) vendredi soir à l’Essonne Stadium devant 2 594 spectateurs (record d’affluence battu). Plus que le résultat, c’est la manière avec lequel ses joueurs sont allés le chercher que tient à saluer David Vignes. « D’avoir 65 % de possession contre Dijon ou Sochaux, d’être en passe de gagner ces matchs-là, c’est bien, mais de pouvoir gagner contre Valenciennes dans un match où on n’a pas la possession, c’est fort aussi. C’est très fort de pouvoir gagner avec le ballon mais aussi en l’ayant moins. On a fait un match intelligent ce soir », se félicite l’entraîneur floracumois, qui avait demandé à ses joueurs de « laisser le ballon à [leurs] adversaires, d’aller un peu moins haut les chercher pour les mieux contrer ». Les Floriacumois y sont parvenus. Et pourtant, les Valenciennois étaient sur une très bonne dynamique depuis début 2026 (une défaite sur leurs huit derniers matchs).

Plus entreprenants, ils ne se sont pas montrés réellement dangereux par manque de précision dans l’avant-dernier geste. Emmanuel Koum est le premier à se mettre en évidence mais sa frappe de loin n’est pas cadrée (7e). Dans la foulée, Daou Diomandé est trop court sur un centre de Stredair Appuah (8e).

Si les Floriacumois laissent le ballon à leurs adversaires, ce sont eux qui se procurent la plus belle occasion du premier acte sur une frappe de Jonathan Rivas sur laquelle Jean Louchet se détend bien (16e). Le gardien valenciennois est encore mis à contribution sur un coup franc de Yoann Le Méhauté sans danger (29e).

Coup dur pour Fleury après la demi-heure de jeu quand Stéphane Lambese doit quitter ses partenaires après un contact aérien avec un adversaire (36e). Un petit flottement règne dans les rangs essonniens le temps qu’Enzo Bovis fasse son entrée, signant son retour après cinq semaines d’absence (genou). Après cet arrêt de jeu de plusieurs minutes, le rythme de la rencontre, qui n’était déjà pas bien haut, a clairement baissé avant que Le Méhauté, sur coup franc, ne dépose le ballon sur la tête d’Hamadou Karamoko mais le défenseur de Fleury ne peut smasher le ballon dans les filets (41e).

Gaël Alette n’aura effectué aucun arrêt sur cette première mi-temps excepté sur un tir de Gaëtan Courtet dans le temps additionnel, mais l’attaquant de VA est signalé hors jeu.

Fleury repart tambour battant

Fleury démarre tambour battant la seconde période, ouvrant le score après un peu plus d’une minute de jeu. Nadir Homssa s’infiltre dans la surface avant de frapper fort. Le ballon, légèrement dévié par le gardien sur la barre transversale, revient sur Kévin Farade qui reprend victorieusement de la tête (1-0, 47e). Avec ce 17e but, l’attaquant des Lions devient alors le meilleur buteur du National le temps que Fahd El Khoumisti n’inscrive un doublé avec Orléans à Aubagne (2-0).

Le match s’emballe et sur un contre, Farade adresse un centre parfait pour Rivas qui marche sur le ballon (49e). Valenciennes fait le forcing pour égaliser mais seul Sakhalou Niakaté inquiète Alette d’une frappe de 25 mètres détournée en corner (58e). Alors que Farade a la balle de 2-0 au bout du pied sur un nouveau contre, il bute sur Louchet (61e). Fleury doit rester vigilant car Valenciennes n’a pas baissé les armes. Thibault Maréchal, servi par Jules Collet, n’est pas loin d’égaliser mais il ne peut cadrer sa reprise (70e). Puis le coup franc de Rémy Boissier dans la surface donne des sueurs froides au banc essonnien (80e).

La défense de Fleury plie mais ne rompt pas. Alors que Courtet a la balle d’égalisation dans la surface floriacumoise (89e), dans la foulée, Rivas peut mettre son équipe à l’abri mais il bute encore sur Louchet.

Il faut finalement attendre le temps additionnel pour voir l’entrant Marvyn Belliard mettre fin au suspens sur un nouveau contre (2-0).

« Gagner comme ça à cinq journées de la fin alors que tout le monde commence à parler de barrage avec quatre absents majeurs (Badin, Hervieu, Lavigne, Lefebvre), c’est très fort, insiste David Vignes. Cette victoire démontre bien tous les progrès réalisés par les joueurs. Cela doit nous donner beaucoup de confiance pour les quatre matchs qu’il reste. » Le prochain aura lieu à Châteauroux, 16e et premier relégable. Un adversaire à ne pas sous-estimer. David Vignes a commencé à faire passer le message auprès de ses joueurs. « Il ne faut surtout pas parler de barrage, juste du match de Châteauroux, ne pas faire preuve de suffisance et rester concentré sur l’objectif de prendre les points. »

Aymeric Fourel

FLEURY – VALENCIENNES : 2-0 (0-0). Arbitre : M. Legat. 2 594 spectateurs à l’Essonne Stadium de Bondoufle.

Buts : Farade (47e), Belliard (90e+4).

Avertissements : Belliard (88e) à Fleury ; Niakaté (28e) à Valenciennes.

FLEURY : Alette – Lambese (Bovis, 41e), Vogt, Karamoko, Plisson – Homssa (Jean-Pierre, 72e), Lelevé (cap.) (Angong, 72e), Aubourg, Le Méhauté (Gannoun, 81e) – Rivas, Farade (Belliard, 81e). Entr. : Vignes.

VALENCIENNES : Louchet – Niakaté (Collet, 66e), Landre, Koum Mbondo, Coeff – Belloumou (cap.) (Boissier, 72e) – Diomandé (Wahib, 86e), Rouaï (Kouakou, 72e), Maréchal, Appuah (Abi, 72e) – Courtet. Entr. : Blois.