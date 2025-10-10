Le gratin mondial du curling avait rendez-vous à Viry-Châtillon

Du 1er au 5 octobre, la patinoire municipale de Viry-Châtillon a accueilli le tournoi international Margarita, une compétition majeure du curling mondial.

Après Ontario (Canada) en 2024, Berne (Suisse) en 2023 ou encore Las Vegas (Etats-Unis) en 2012, c’est donc en Essonne que s’est tenue cette nouvelle édition du tournoi Margarita, rendez-vous itinérant qui récompense chaque année l’excellence et l’esprit d’équipe des joueurs de curling. En accueillant cette manifestation, la ville de Viry-Châtillon rejoint la liste des grandes villes internationales ayant accueilli ce rendez-vous sportif reconnu.

Pendant cinq jours, près de 200 participants ont pris part aux rencontres organisées sur la glace de la patinoire municipale. Au-delà de la compétition, le tournoi a été l’occasion pour les délégations étrangères de découvrir la région francilienne et le patrimoine local. Les participants ont notamment visité le Nymphée et le Mess des Officiers, deux sites emblématiques de la commune.

Le sport, « ADN de la ville »

L’événement a pu voir le jour grâce au soutien conjoint de la Région Île-de-France, du Département de l’Essonne, du Grand-Orly Seine Bièvre et de la Ville de Viry-Châtillon, ainsi que de plusieurs entreprises locales partenaires. Une collaboration qui illustre l’importance croissante du sport comme levier de rayonnement territorial et d’ouverture culturelle.

« Le sport fait partie de l’ADN de Viry-Châtillon, a déclaré Jean-Marie Vilain, maire de Viry-Châtillon. Il aurait donc été inconcevable que le tournoi Margarita ne passe pas au moins une année dans notre ville. Cela a été une occasion formidable de partage de belles valeurs telles que l’esprit d’équipe et le fair-play, tout en permettant des échanges culturels précieux. Un grand merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux joueurs du monde entier qui ont contribué à la réussite de ce bel événement ».

