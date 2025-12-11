L’ultime GP de la saison de F1 a marqué la fin des moteurs Renault conçus à Viry-Chatillon

Le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi le week-end dernier a marqué la fin des moteurs Renault conçus à Viry-Chatillon, mettant un terme à près d’un demi-siècle d’excellence industrielle essonnienne.
Depuis 1977, les allées du site de Viry-Chatillon résonnent des mêmes bruits feutrés : ceux des ingénieurs qui, dans l’ombre, façonnent des moteurs devenus parmi les plus emblématiques de la Formule 1. Dimanche, à Abu Dhabi, ces groupes propulseurs ont disputé leur ultime tour de piste, refermant une histoire longue de 770 Grands Prix. Une aventure exceptionnelle commencée en Essonne, qui a hissé l’usine castelviroise au rang de référence mondiale en matière d’innovation moteur.
La suite de cet article est réservée aux Abonnés
Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.
Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.
Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.
S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.
J’en Profite Maintenant
Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.