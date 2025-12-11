L’ultime GP de la saison de F1 a marqué la fin des moteurs Renault conçus à Viry-Chatillon

Le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi le week-end dernier a marqué la fin des moteurs Renault conçus à Viry-Chatillon, mettant un terme à près d’un demi-siècle d’excellence industrielle essonnienne.

Depuis 1977, les allées du site de Viry-Chatillon résonnent des mêmes bruits feutrés : ceux des ingénieurs qui, dans l’ombre, façonnent des moteurs devenus parmi les plus emblématiques de la Formule 1. Dimanche, à Abu Dhabi, ces groupes propulseurs ont disputé leur ultime tour de piste, refermant une histoire longue de 770 Grands Prix. Une aventure exceptionnelle commencée en Essonne, qui a hissé l’usine castelviroise au rang de référence mondiale en matière d’innovation moteur.