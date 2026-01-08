Aurélien Péroumal à Viry-Châtillon: « reconnecter les quartiers et recréer du lien entre les Castelvirois »

Aurélien Péroumal, conseiller municipal depuis 2020 se présente aux élections municipales de mars 2026.

La liste « Viry en commun » sera dirigée par Aurélien Péroumal en mars prochain lors des élections municipales.

Célibataire sans enfant, 33 ans habitant Viry-Chatillon depuis toujours, conseiller municipal d’opposition depuis 2020, membre de la réserve communale de sécurité civile de Viry, co-fondateur de l’Alliance des Lacs, association de protection du las de Viry-Grigny et de sa biodiversité.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.