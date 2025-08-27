Les « algues bleues »envahissent à nouveau le lac de Grigny et Viry-Châtillon

La prudence est recommandée sur le lac de l’Arbalète, où les micro-organismes ont recommencé à proliférer en cet été 2025.

Avec des chaleurs estivales de plus en plus élevées, il est désormais difficile d’y échapper. Déjà en juin, les lacs de Grigny et Viry-Chatillon avaient subi la prolifération de cyanobactéries, aussi appelées « algues bleues » en raison de la couleur qu’elles donnent à l’eau. Après une courte accalmie, l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, gestionnaire du site, annonçait le 22 juillet qu’un « taux très important de cyanobactéries » avait été détecté dans le lac de l’Arbalète.

La prudence est donc de mise pour les promeneurs et leurs animaux : les « algues bleues », qui se développent grâce à des conditions météo favorables (faibles précipitations, forte luminosité, températures élevées de l’eau et de l’air), peuvent produire des toxines dangereuses pour la santé humaine et animale. Tout contact avec l’eau est donc très fortement déconseillé, et la pêche et la baignade ont été interdites jusqu’à nouvel ordre. De nouveaux contrôles ont eu lieu le 6 août dernier, précise la mairie de Grigny, sans que les résultats n’aient été communiqués pour l’heure.