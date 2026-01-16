Les policiers percutés volontairement par les voleurs

Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 janvier, des policiers du commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois ont connu une intervention très agitée. Ils étaient sur la trace d’une bande de voleurs de voitures.



Les fonctionnaires de police intervenaient sur une affaire de vol en bande organisée d’un véhicule de grosse cylindrée. Mais l’arrivée de la police n’a pas inquiété les voleurs. Sans se démonter, ceux-ci ont tout essayé pour échapper aux forces de l’ordre. ils sont même allés jusqu’à percuter volontairement le Peugeot 5008 de la police pour tenter de s’enfuir. La photo du véhicule atteste de la violence du choc.

Malgré cet acte d’une grande violence, les policiers ont réussi à interpeller 5 individus qui ont été placés en garde à vue. Trois policiers ont été blessés lors de cette intervention. Le syndicat Alliance PN 91 attend de la Justice la plus grande sévérité face à cet acte qui démontre la violence des délinquants auxquels fait face la police au quotidien.