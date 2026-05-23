Roland-Garros : Blessé, Arthur Fils déclare forfait

Arthur Fils a annoncé ce samedi son forfait de Roland-Garros en raison d’une douleur persistante à la hanche. Un crève-cœur pour le Saint-Michellois de 21 ans, qui préfère jouer la prudence après une saison 2025 déjà gâchée par les blessures.

Sacré coup dur pour le numéro un français. Ce que l’on redoutait est finalement arrivé. Arthur Fils (19e mondial) ne disputera pas Roland-Garros 2026. L’Essonnien de 21 ans a officialisé son forfait ce samedi 23 mai lors d’une conférence de presse. Tout avait pourtant si bien commencé pour lui. Après une saison 2025 catastrophique marquée par une fracture de fatigue au dos contractée à Roland-Garros qui l’avait tenu éloigné des courts pendant huit mois, le natif de Bondoufle était revenu en trombe début 2026 avec une victoire au tournoi de Barcelone, une finale à Doha et des demi-finales à Miami et Madrid. Cinquième à la Race, Arthur Fils s’imposait comme le grand espoir français du tournoi.

Arthur Fils à propos de son forfait pour Roland-Garros : « Je ne peux pas refaire les mêmes erreurs. »

Mais c’est à Rome, à deux semaines de la quinzaine parisienne, que le couperet est tombé une première fois. Contraint à l’abandon dès son entrée en lice contre l’Italien Andrea Pellegrino, Arthur Fils s’était cependant voulu rassurant sur les réseaux sociaux. Mais, les douleurs à la hanche et dans le bas du dos ne l’ont pas quitté. « Je n’étais pas capable de m’entraîner depuis deux semaines. Si tu as mal au bout de vingt minutes, tu ne peux pas tenir cinq sets », a-t-il expliqué en toute franchise face à la presse ce samedi. Et d’ajouter : « Si c’était le dernier tournoi de ma vie, j’aurais joué. Mais j’ai encore dix ou quinze ans devant moi. Je ne peux pas refaire les mêmes erreurs. »

L’Essonnien de 21 ans avait pourtant disputé ce samedi matin un set d’entraînement concluant (6-3) sur le court Philippe-Chatrier face au Tchèque Jiri Lehecka (14e mondial) en vue de son affrontement ce lundi contre le Suisse Stan Wawrinka, lauréat porte d’Auteuil en 2015. Pas suffisant pour le convaincre de prendre le risque. Désormais, on objectif est clair. Arthur Fils veut être prêt pour la saison sur gazon et notamment pour Wimbledon (29 juin/12 jullet), le troisième Grand Chelem de l’année.

Jérémy Andrieux