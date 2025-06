Ulrich Mama, alias « Prof de la Calle », fait parler de lui sur les réseaux sociaux en vulgarisant les mathématiques. Avec plus de 350 000 abonnés sur Tiktok et 120 000 sur Instagram, cet habitant de Saint-Michel-sur-Orge a pour ambition de faire apprendre les mathématiques aux lycéens et collégiens de manière pédagogique et amusante.



« Ce que j’aime surtout, c’est créer ce déclic chez les gens. C’est ça ma passion : faire en sorte que tu comprennes quelque chose que tu n’as pas compris. » Ulrich Mama revêt deux casquettes. Côté pile, le jeune homme de 27 ans est ingénieur spécialiste des données. Côté face, il est « prof de la Calle », comprenez “prof de la rue” en espagnol. Un professeur pas comme les autres, puisqu’il évolue sur les réseaux sociaux avec un concept simple : vulgariser les mathématiques sur les réseaux sociaux à travers des références de la culture rap, pop et urbaine qui parlent directement aux jeunes. Et si son activité est aujourd’hui bien installée, avec plus de 350 000 abonnés sur la plateforme Tiktok, c’est par hasard, en commençant les cours particuliers au sein de son école d’ingénieur, qu’il se découvre des compétences pédagogiques. « J’avais besoin d’argent pour financer mes études et pour vivre. C’est comme ça que j’ai commencé à donner des cours,

explique t-il. Et à chaque élève que j’accompagnais, j’avais toujours des bons retours des parents. Ils étaient surpris parce que, la plupart du temps, les élèves que j’accompagnais avaient un traumatisme avec les maths. Et à chaque fois, j’essayais de générer ce petit déclic qui allait permettre de faire en sorte qu’ils progressent et qu’ils aient au moins le bac, même s’ils n’ont plus envie d’en faire après ». C’est avec cette volonté de créer ce “déclic” qu’Ulrich a décidé de se lancer sur les réseaux sociaux, avec son univers à lui. Ainsi est né Prof de la calle.



Un univers bien à lui

Ulrich est un des premiers à associer ces deux univers : les maths et le monde des réseaux sociaux, du rap et de la pop culture dans des énoncés d’exercice originaux. « Quand j’ai lancé mon contenu je ne me suis pas posé trop de questions. J’ai regardé s’il y avait des gens qui faisaient des mathématiques. Mais c’était très carré, très “professeur de maths ». Quand j’ai fait mes vidéos, j’ai fait comme j’étais. L’inspiration ça vient tout seul. » C’est à travers tout ce qu’il vit et consomme que Ulrich arrive à transmettre fidèlement son univers et à aider les jeunes à comprendre les maths par des références qui leur parlent. Cette liberté qu’il prend dans son contenu lui permet de se distinguer des autres professeurs du net. Le divertissement devient ainsi un élément essentiel, permettant de rendre les mathématiques plus accessibles. Une manière pour lui d’intégrer les mathématiques au quotidien de chacun afin de les rendre moins « impressionnantes ».



Un milieu qui l’a « sauvé »



C’est à Saint-Michel-sur-Orge que Ulrich découvre les mathématiques avec son lot de difficultés mais aussi d’opportunités. Issu d’un milieu modeste, il grandit dans le quartier de la Garenne où il passe son collège, son lycée et une partie de ses études avant d’aller sur Paris pour intégrer la classe préparatoire PTSI du lycée Raspail. « À Saint-Michel-sur-Orge, la chance que j’ai eu c’est d’avoir vu autre chose que mon quartier, se rappelle t-il. Ce qui nous a sauvés c’est qu’on habite dans une résidence qui est au milieu des pavillons. » Cet univers d’une grande mixité sociale, lui a permis de connaître ce « facteur chance », de rencontrer les bonnes personnes qui l’ont amenées à voir qu’il pouvait lui aussi réussir.

« En fait, dans le 91, il y a un grand travail à faire de communication et d’ouverture d’esprit. Quand tu n’es que dans ton quartier, tu ne vois que ça. Ta réalité, ça devient ton quartier. Ça veut dire que la réussite telle que le fait de faire des études d’ingénieur, tu ne le vois pas parce que ça ne fait pas partie de ton quotidien. C’est pour cela qu’il faut qu’on communique plus avec eux et qu’on leur montre d’autres perspectives. » Confronté à cette réalité sociale, il souhaite associer les cours de maths à une transmission de son expérience, de son parcours aux jeunes pour leur donner des perspectives d’avenir. Ce n’est pas les maths pour les maths mais bien pour viser un objectif : celui de la réussite. C’est d’ailleurs en partenariat avec la commune qu’il propose des masterclass via sa structure, la Calle school, pour aider collégiens et lycéens à obtenir leur diplôme.



Une ambition qui ne se limite pas aux seules frontières de sa ville d’origine. Car Ulrich a un objectif revendiqué : aider les jeunes peu importe leur origine, leur milieu et leur niveau.

« Quand je me suis lancé, ce que j’avais dit à ma mère c’est que, si ça pouvait aider deux-trois personnes je serai content. Je ne me suis pas limité qu’au 91, je veux toucher tous ceux qui parlent français tout simplement. […] Maintenant, oui, l’idée est de montrer que même si on vient de banlieue, qu’on est issu d’une classe sociale basse dans laquelle il n’y a pas beaucoup de personnes qui réussissent, on est aussi capable de réussir. C’est pour ça que dans les vidéos il y a parfois des gens qui me reprochent de faire des choses simples mais c’est avec ces choses simples qu’on crée des déclics et ça permet ensuite aux jeunes de faire des grandes études. » Pour mener à bien ce projet, Ullrich souhaite prochainement garder à plein temps la casquette à l’envers de Prof de la calle. Désormais présent sur Youtube avec son concept “exotrottoir” où il propose aux gens de résoudre des questions de mathématiques dans la rue, il ambitionne de se développer sur d’autres plateformes. L’histoire continue donc son cours, sans mauvais jeu de mot.

Ecrit par Elsa Gasperitsch