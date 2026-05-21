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Jérémy Andrieux

Roland-Garros : Fils évite la partie de Sinner, une tête de série pour Droguet

La Coupe des Mousquetaires est le trophée remis au vainqueur du simple messieurs des Internationaux de France de tennis. ©Roland-Garros/FFT

Ce jeudi 21 mai, à Paris, le tirage au sort de Roland-Garros 2026 a révélé le parcours des deux Essonniens engagés dans le tableau principal. Le Saint-Michellois Arthur Fils et le Saint-Germinois Titouan Droguet connaissent désormais leurs premiers adversaires, avec une voie dégagée pour le premier, un obstacle de taille pour le second. 

Le rideau se lève ce dimanche sur Roland-Garros 2026 et le tirage au sort, effectué ce jeudi 21 mai en présence de Tony Estanguet dans l’écrin de l’Orangerie du Jardin des Serres d’Auteuil, a distribué les cartes pour les deux Essonniens engagés dans le tableau principal. 

Le Saint-Michellois Arthur Fils (19e mondial), meilleure chance française du tournoi, a hérité de la moitié de tableau la plus clémente. Pour son entrée en lice, il défiera le Suisse Stan Wawrinka (119e mondial), ancien lauréat de la Porte d’Auteuil en 2015 et retraité en fin de saison. En cas de succès, l’Essonnien de 21 ans pourrait ensuite croiser la route de l’Allemand Alexander Zverev (3e mondial) en huitièmes de finale. Le tirage lui offre une perspective précieuse : il ne pourra affronter l’Italien Jannik Sinner, numéro un mondial, qu’en finale.

Pour Titouan Droguet (110e mondial), le scénario est nettement plus ardu. Le Saint-Germinois tombe d’entrée sur le Tchèque Jakub Mensik (28e mondial), tête de série numéro 26 (28e mondial). Les deux hommes se sont déjà croisés sur le circuit ATP, et le bilan penche du côté tchèque (2 victoires à 1). Leur unique confrontation en Grand Chelem, sur dur à l’US Open 2023, avait tourné à l’avantage de Mensik en quatre sets (3-6, 6-2, 7-6(1), 6-3).

Jérémy Andrieux

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Jérémy Andrieux
Journaliste sportif pour le Républicain de l'Essonne.
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